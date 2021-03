Was will uns David Degen sagen? : «Werde alles unternehmen, dass der FCB zu alter Stärke zurückkehrt»

Bernhard Burgener gegen David Degen – der Showdown um die Zukunft des FC Basels geht in die Entscheidung. Am Mittwoch äussert sich Degen auf Instagram zum FCB.

Wer gewinnt den Machtkampf um den FC Basel? Der aktuelle FCB-Boss Bernhard Burgener oder der ehemalige FCB-Star David Degen? Vieles deutet darauf hin, dass die Entscheidung in Kürze fallen wird. Burgener hat eine Kaufofferte für seine Anteile an der FC Basel Holding AG auf dem Tisch. Die Offerte der Briefkastenfirma Basel Dream & Vision AG beläuft sich gemäss «Bajour» auf 16 Millionen Franken und setzt damit Degen unter Zugzwang. Der frühere Mittelfeldspieler muss bis Ende März ein gleichwertiges Angebot abgeben, um nicht den Zugriff auf die FCB-Aktien zu verlieren. Denn: Degen, der aktuell bereits zehn Prozent der FC Basel Holding AG besitzt, hat ein Vorkaufsrecht auf den Erwerb weiterer Aktien.

David Degen selber hielt sich in den letzten Wochen bedeckt, meldete sich aber am Mittwochmorgen auf Instagram zu Wort: «Ich habe beim FC Basel die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Ich bin in Basel aufgewachsen und ich werde alles unternehmen, dass der FCB zu alter Stärke zurückkehrt.» So wie früher, als er noch die Shirts des FCB tragen durfte. Dazu den Hashtag: MiStadtMiClub. Für die FCB-Fans dürfte das vielversprechend klingen. Für sie ist Degen der Hoffnungsträger. «Er ist der Einzige, der den FCB vor diesem Szenario bewahren kann», schrieb die Muttenzerkurve kürzlich im Aufruf zur FCB-Demo, bei der rund 6000 Personen vor dem St. Jakob-Park teilgenommen haben und unter anderem auch gegen Burgener demonstriert haben.