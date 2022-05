Aarau-Trainer Keller vor Aufstieg: «Werde dafür arbeiten, dass die Fans meinen Namen noch lauter singen»

Was waren das für emotionale Bilder, als sich die Aarauer kurz nach dem Schlusspfiff in Schaffhausen vor den zahlreich mitgereisten Fans in der Wefox Arena feiern liessen. Eine Szenerie, die wirkte, als ob man im Rüebliland die Rückkehr in die Super League nach sieben Jahren in der Zweitklassigkeit schon vollbracht habe.