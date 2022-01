Mega-Transfer ist perfekt – «Werde den FCB stets im Herzen tragen» – Cabral verabschiedet sich emotional

Der Wechsel war seit mehreren Tagen klar. Nun sind auch die Formalitäten erledigt. Superstürmer Arthur Cabral verlässt den FC Basel und spielt per sofort in der Serie A.

Darum gehts Schon seit mehreren Tagen war der Wechsel von Arthur Cabral zur AC Fiorentina ein offenes Geheimnis.

Nun ist der Transfer definitiv.

Der Brasilianer bestand in Florenz den Medizincheck und unterschreibt einen Vertrag beim Serie-A-Club.

Was sich lange angekündigt hatte, ist nun auch offiziell. Arthur Cabral verlässt den FC Basel per sofort und schliesst sich Serie-A-Club Fiorentina an. Wie die beiden Clubs am Samstagmorgen offiziell bekannt gaben, läuft der 23-Jährige ab sofort für die «Viola» auf und soll dort den zu Juventus abgewanderten Stürmer Dusan Vlahovic ersetzen.

Cabral verabschiedet sich von den FCB-Fans mit emotionalen Worten: «Ich möchte mich beim Club und euch Fans dafür bedanken, was ich hier in Basel erleben durfte. Ich hatte schon immer Träume und Ziele, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so schwer sein würde, von euch Abschied zu nehmen. Ich werde mich mein Leben lang an diese schöne Zeit und die vielen schönen Momente erinnern und den FCB stets in meinem Herzen tragen.» In 106 Pflichtspielen für Rotblau traf der Brasilianer insgesamt 65 Mal und bereitete zudem 17 Tore vor.

FCB-Kaderplaner freut sich für Cabral

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zeigt sich ebenfalls zufrieden über den Transfer und meint in einer Medienmitteilung der Basler: «Arthur hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim FCB einen grossen Entwicklungsschritt gemacht. Gerade in der laufenden Saison hat er bewiesen, zu was er als Stürmer fähig ist und hat durch seine Leistungen und seine Tore sich selbst, aber auch den Club international weiter bekannt gemacht. Wir freuen uns sehr für Arthur und sind stolz, einen weiteren Spieler direkt vom FCB in eine Top-Liga abgeben zu können.»

Beim FCB entwickelte sich Cabral zu einem der torgefährlichsten Stürmer Europas und wurde im letzten Herbst sogar erstmals für die brasilianische A-Nationalmannschaft aufgeboten. Am vergangenen Donnerstag kürte ihn die Swiss Football League sogar zum «Credit Suisse Male National Player 2021», als bester Super-League-Spieler des vergangenen Jahres.