Introvertierte wehren sich gegen Lärm und Stress in Grossraumbüros

Introvertiert und extrovertiert – was ist der Unterschied?

«Extrovertierte Menschen sind typischerweise gesellig, lieben Interaktionen und gewinnen aus dem Zusammensein Energie», erklärt Arbeitspsychologin Milena Sina Wütschert. Das Gegenteilige sei bei Introvertierten der Fall: «Sie bevorzugen Ruhe, sind bedacht und im Job sehr konzentriert und eher in einer beobachtenden Rolle.» Introvertierte Menschen seien sozialen Interaktionen nicht abgeneigt, seien aber viel schneller erschöpft davon – der Firmenanlass sei also nicht unbedingt gewinnbringend für sie.

Wieso ist das gerade jetzt aktuell?

«Die heutige Arbeitswelt ist in vielerlei Hinsicht auf eher extrovertierte Menschen ausgerichtet», sagt Organisationsentwicklerin Norina Peier. Corona habe das noch verstärkt: «Die Unternehmen merkten während der Pandemie, dass das Alltagsgeschäft auch vom Homeoffice aus erstaunlich gut zu bewerkstelligen ist, Kreativität und Innovation hingegen zu kurz kommen. Deshalb haben sie in letzter Zeit wieder viel in Meetings vor Ort, Austausch-Treffen und Events investiert, um die Kollaboration zu fördern», so Peier. Es gelte nun, die richtige Balance zwischen beiden Arbeitsweisen zu finden.

Wieso sind Grossraumbüros problematisch?

«Weil es keine Zugangs- und Verhaltenskontrolle gibt, etwa in Form einer Tür», sagt Wütschert. «Der offene Raum suggeriert, dass man für jeden verfügbar ist – dass man immer angesprochen wird, ist vor allem für introvertierte Menschen sehr schwierig.» Viele Teams ässen jeden Tag zusammen zu Mittag – eine introvertierte Person würde derweil vielleicht lieber spazieren gehen. «Dieser Rückzug ist aber heutzutage nicht mehr konform», so Wütschert. Ein zu hoher Lärmpegel oder etwa die Sicht auf Bildschirme anderer Mitarbeitenden seien wenig förderlich.

Was können Arbeitgebende tun?

«Arbeitgeber sind gefordert, Diversität zuzulassen und darauf zu vertrauen, dass ihre Mitarbeitenden am besten wissen, was sie brauchen», sagt Peier. Könne die Diversität in der Firma nicht ausgelebt werden, verliere die Unternehmung an Innovationskraft, was ein grosser Verlust sei. Die Gestaltungsmöglichkeiten für eher introvertierte Menschen seien heute aber schon vielseitiger als früher: Arbeitnehmende könnten sich beispielsweise ins Homeoffice zurückziehen und die stark digitale Kommunikation, die oft schriftlich stattfindet, liege ihnen auch besser.