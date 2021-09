Nach Zertifikatszwang - «Werde für die Zertifikats-Kontrolle neues Personal einstellen müssen»

Ab Montag kommt man in der Schweiz nur noch mit dem Corona-Zertifikat ins Restaurant oder in die Bar. Auch für Fitnesscenter, Zoos oder Hallenbäder sowie bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt eine Zertifikatspflicht für über 16-Jährige. «Wir wollen eine weitere Belastung des Spitalsektors vermeiden und eine weitere Schliessung von Geschäften verhindern», sagt Bundespräsident Guy Parmelin an der Medienkonferenz am Mittwoch.