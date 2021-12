Q+A – Werde ich mit der ganzen Familie Weihnachten feiern können?

1 / 5 Je nach Variante, für die sich der Bundesrat nächste Woche entscheidet, sind private Anlässe auf fünf Personen limitiert, sofern eine Person ungeimpft ist. Das hätte grosse Auswirkungen auf Familienfeiern. 20min/Michael Scherrer Auf Bars, Clubs und Discos könnten schwierige Zeiten zukommen. Mit 2G+, also geimpft oder genesen plus Test, können Gäste künftig weiterhin ohne Maske anwesend sein und auch im Stehen konsumieren. Doch bei Variante 2 müssten diese Betriebe schliessen. dpa Seit 13. September herrscht in Betrieben der Gastronomie und Kultur Zertifikatspflicht. Neu genügt ein 3G-Zertifikat nicht mehr, man muss geimpft oder genesen sein. Falls der Bundesrat Variante 1 umsetzt. Tamedia

Darum gehts Der Bundesrat hat am Freitag zwei Varianten von einem verschärften Covid-Regime in die Vernehmlassung gegeben für den Fall, dass sich die Situation in den Spitälern weiter verschärft.

Variante 1 sieht einen Ausschluss für Ungeimpfte vor – Variante 2 einen Teil-Shutdown, kurz gesagt. Doch daneben gibt es viele Detailbestimmungen.

Bis Dienstag haben Kantone, Gesundheitskommissionen, Sozialpartner und Verbände Zeit, sich dazu zu äussern.

Für die Bevölkerung stellt sich die Frage: Was darf ich noch an Weihnachten?

Kann ich mit meiner Familie noch Weihnachten feiern?

Je nachdem, wie sich der Bundesrat entscheidet: vielleicht nicht mit der ganzen Familie. Heute empfiehlt der Bundesrat, bei privaten Treffen von mehr als zehn Personen in Innenräumen ein Zertifikat. Künftig lautet die Regel so: Wenn eine Person in der Runde nicht geimpft ist, dürfen sich maximal fünf Personen treffen. Personenobergrenzen würden aber bei beiden Varianten gelten.

Können Restaurants, Bars und Clubs weiterhin offen bleiben?

Bei Variante 1 schon – jedoch wären Ungeimpfte überall dort ausgeschlossen, wo heute die Zertifikatspflicht gilt. Also auch aus Gaststätten. Ein durch Test erworbenes Zertifikat wäre nicht mehr gültig. Und es gälte Maskenpflicht und Sitzpflicht bei Konsumation. Freiwillig könnten Gastrobetriebe auf 2G+ setzen: Geimpfte und Genesene nur noch mit negativem Testresultat – dann entfällt die Masken- und Sitzpflicht.

Variante 2 hingegen sieht eine Schliessung von Betrieben vor, in denen keine Maske getragen werden kann. Das würde auch in Gaststätten gelten, wo wegen der Konsumation die Maske nicht – oder nicht durchgehend – getragen werden kann.

Muss ich beim Fitness wieder eine Maske tragen?

Masken beim Fitness sind ungesund, das hat die WHO festgestellt. Deshalb haben die meisten Fitnesscenter der Schweiz schon vor Wochenfrist entschieden, freiwillig auf 2G umzustellen. Dies, nachdem der Bundesrat darüber informiert hat, dass Veranstalter wie Clubs oder Fitnesscenter auf die Maske nur verzichten dürfen, wenn sie von 3G auf 2G wechseln. «Uns bleibt nichts anderes übrig», sagte Claude Ammann, Fitnessverbandssprecher.

Deshalb sind die Fitnesscenter und ihre Kunden jetzt mit 2G+ konfrontiert: Nur wer als Geimpfter und Genesener auch ein negatives Testresultat vorweist, kann ohne Maske trainieren. Es stünde den Fitnesscentern aber weiterhin offen, bei 2G zu bleiben – dann mit Maskenpflicht. Dies bei Variante 1. Bei Variante 2 müssten sie schliessen.

Gibt es auch für Läden wieder einen Shutdown?

Nein, Dienstleistungsbetriebe wären davon ausgenommen. Der Bundesrat stellt derzeit nur einen «Teil-Shutdown» zur Diskussion, davon betroffen wären alle Institutionen, in denen keine Maskenpflicht möglich ist, wie Innenbereiche von Restaurants, Fitnesscenter und Bars. Jedoch habe der Bundesrat auch weiterführende Schliessungen diskutiert, wie er am Freitagnachmittag mitteilte. Davon betroffen wären sämtliche Innenbereiche von Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben. Anlässe im Innern wären verboten. Solche «weiterführenden Schliessungen» hat der Bundesrat aber aktuell nicht in die Konsultation gegeben und plant sie demnach nicht unmittelbar.

Was gilt in Schulen?

Der Bund will jetzt auch in Schulen eine schweizweit einheitlichere Regelung: Ab Sekundarstufe II gilt Maskenpflicht, also in der überobligatorischen Schulbildung. Der Bund empfiehlt den Kantonen allerdings «dringend», auch in Primarschule und auf Sekundarstufe I eine Maskenpflicht durchzusetzen. An (Fach-)Hochschulen soll wieder Fernunterricht gelten, ausser bei Prüfungen. Doch diese Schulen haben nun ohnehin bis Februar geschlossen.