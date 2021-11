Frag Lilli - «Werde ich nie glücklich in einer Beziehung?»

Was tun, wenn der Schmerz über eine Trennung tief sitzt und das Vertrauen in andere Menschen erschüttert ist? Lilli weiss, warum es sich lohnt, sich auf eine neue Beziehung einzulassen.

Eine Trennung ist nie leicht. Sie ist aber auch kein Grund, das Vertrauen in Beziehungen zu verlieren. (Symbolbild) Pexels

Frage:

Ich bin seit zwei Monaten von meiner Freundin getrennt und bin noch sehr traurig und überfordert mit meinen Gefühlen. Ich merke auch, dass ich durch die Trennung kaum noch Hoffnung habe, dass ich in einer Beziehung glücklich sein kann. Wie kann ich dafür sorgen, nicht immer wieder das Gleiche in Beziehungen zu erleben? W, 20

Das meint Lilli:

Schliess nicht von einem Menschen auf alle anderen, sondern sieh jeden als Einzelfall an. Selbst wenn die Trennung sehr schmerzt, heisst das nicht, dass alle Beziehungen und Trennungen letztlich gleich verlaufen. Lern lieber aus deiner jetzigen Enttäuschung. Eine neue Beziehung kannst du dann im Bewusstsein beginnen, was du wirklich möchtest. Auch eine schlimme Trennung kann dir letztlich nützen, selbst wenn du deiner Ex nie dafür danken würdest.

Mach dir keine Sorgen, dass in Zukunft alle Beziehungen so laufen werden. Denn das ist nicht etwas, was dir einfach so passiert. Du kannst Einfluss nehmen auf die Qualität deiner Beziehungen. Glückliche Liebesbeziehungen zeugen von ständiger Beziehungsarbeit. Und von Arbeit an sich selbst. Beziehungsfähigkeit ist keine Qualität, die Glückskindern in die Wiege gelegt wird. Das lernt jeder Mensch – und hervorragend lernen lässt sich nun einmal aus vergangenen Beziehungen.

Was willst du in einer neuen Beziehung anders machen?

Du kannst aus jeder Beziehung und Trennung etwas mitnehmen. Jede Erfahrung ist eine Chance, dich als Mensch mehr zu begreifen. Und das gibt dir das Rüstzeug, Beziehungen so zu gestalten, dass du sie gerne führst.

Hier ein paar Fragen, an denen du dich orientieren kannst: Was ist mit ihr gut gelaufen? Wo ist sie zu kurz gekommen? Wo warst du dir selbst und deinen Werten nicht treu? Was sind überhaupt deine Werte? Was willst du in einer neuen Beziehung anders machen? Was macht die ideale Lebenspartnerin für dich aus? Was ist dir in einer Beziehung wichtig?

Das Verarbeiten einer Trennung braucht Zeit. Nimm dir diese Zeit. Der Moment wird kommen, an dem du aufwachst und dein erster Gedanke nicht mehr die vergangene Beziehung sein wird. Sei aufmerksam für die Momente, in denen alles gut ist.

