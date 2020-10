Präsident mit Corona infiziert : «Werde ich sterben?», soll Donald Trump gefragt haben

Der US-Präsident Donald Trump hatte laut verschiedenen Medienberichten Todesängste, als er seine Corona-Diagnose erhalten hatte.

Um den Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump herrscht Verwirrung. Während sein Leibarzt, Sean Conley, Optimismus verbreitet , zeichnen andere Quellen ein negativeres Bild. Laut «Vanity Fair» hatte Trump am Freitag 39,4 Grad Fieber. Der Journalist beruft sich auf drei Quellen – alles Republikaner, die dem Präsidenten nahe stehen.

Zudem soll der Präsident an den Nebenwirkungen der Medikamente leiden. So soll Trump Herzrasen bekommen haben.

Gemäss mehreren Medien fürchtete Trump um sein Leben, als er die Diagnose erhalten hatte. «Wird es mir wie Stan Chera ergehen?», soll er gefragt haben. Chera war ein enger Freund von Trump und ist im April an Covid-19 gestorben.

Die deutsche «Bild» vermutet, dass Trump Bilder von ihm im Rollstuhl verhindern wollte. Die hätten ihm kurz vor den Wahlen wohl geschadet. «Trump möchte nicht zugeben, dass er schwach ist», erklärt der Ex-US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum.

Der britische Premier Boris Johnson, der Ende März selber an Corona erkrankt ist, ist derweil optimistisch: «Ich bin sicher, dass Präsident Trump wieder gesund wird. Er hat die bestmögliche Versorgung», sagt Johnson am Sonntag in einem BBC-Interview. Das Wichtigste sei, dem Rat der Ärzte zu folgen.