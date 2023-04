Berlin: Polizist droht Klimaaktivist mit Schmerzen

Zuvor kündigt der Polizist an, er werde dem Mann «Schmerzen zufügen», wenn er sich nicht von der Strasse bewege.

Aufnahmen eines Polizeieinsatzes bei der Klima-Demo von «Letzte Generation»-Aktivisten sorgen für Kritik. Ein Beamter hebt darin einen Mann an Kinn und Hals nach oben.

In einem Video, das im Internet kursiert, kündigt ein Beamter zuvor an, er werde einem Aktivisten «Schmerzen zufügen».

In Berlin trugen Beamte am Donnerstag Klimaaktivisten von der Strasse.

Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert und einen Polizeieinsatz bei einer Demonstration der Klimaaktivisten der «Letzten Generation» zeigt, sorgt momentan für Diskussionen. Beamte tragen in der Szene einen Aktivisten von der Strasse , wobei sie sogenannte Schmerzgriffe einsetzen. Das Vorgehen der Polizei erfährt vielerorts Kritik.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, prüft sie das im Internet kursierende Video auf ein mögliches Fehlverhalten der Polizisten. Die Aufnahmen stammen von «MDR Investigativ» und wurden an einem Klimakleber-Protest, der am 20. April in Berlin stattfand, gemacht. Ein Beamter fordert darin zunächst einen auf der Strasse sitzenden Aktivisten auf, sich von der Fahrbahn zu entfernen.