Italien-Stars am Boden zerstört – «Werde immer an die verschossenen Penaltys gegen die Schweiz denken» 

«Ich bin stolz auf meine Teamkollegen»

Routinier Giorgio Chiellini meinte direkt nach dem Spiel: «Das ist schwer zu erklären. Wir sind enttäuscht, gebrochen, am Boden zerstört. Es hat wieder ein bisschen was gefehlt. Wir haben seit September Fehler gemacht und nun dafür bezahlt.» Was er damit meint? Auch die verschossenen Elfmeter von Jorginho gegen die Schweizer Nati. Der Chelsea-Star war ebenfalls am Ende. Gegenüber der «Gazzetta» sagt er: «Es tut weh, es tut sehr weh.» Zu den Elfmetern meint Jorginho: «Ich denke immer noch daran und ich werde mein ganzes Leben lang daran denken.»