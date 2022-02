Assistent Smiljanic übernimmt - «Werde keinen Knopf im Ohr haben» – FCB-Trainer Rahmen gegen Sion gesperrt

Der FCB-Trainer muss nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den FCL am Sonntag aussetzen.

Am Sonntag empfängt der FC Basel zu Hause den FC Sion (14.15 Uhr).

Weder die anwesenden Journalisten noch Trainer Patrick Rahmen können sich am Freitagnachmittag ein kleines Schmunzeln verkneifen, als Medienchef Simon Walter an der Medienkonferenz die Gesperrten-Liste für das Spiel gegen den FC Sion runterliest: «Gegen den FC Sion fehlen gesperrt Fabian Frei, Matias Palacios… und Patrick Rahmen.»

Der FCB-Coach muss nach seiner Gelb-Roten Karte beim Rückrundenauftakt gegen den FC Luzern am Sonntag (14.15 Uhr) beim Heimspiel gegen die Walliser nur zuschauen. «Sobald wir im Stadion ankommen, werde ich nicht mehr in die Kabine dürfen», erklärt Rahmen. Von wo er sich das Spiel ansehen wird, weiss er noch nicht. Auf einen Knopf im Ohr und Funkverbindung zur Basler Bank wird er aber verzichten. «So etwas werden wir nicht machen.»

Statt des gesperrten Chefs wird der erst im Winter zum FCB gestossene Assistenztrainer Boris Smiljanic am Sonntag an der Seitenlinie das Sagen haben. «Wir haben zusammen alles besprochen, was passieren könnte. Boris wird das alles gut umsetzen», ist Rahmen überzeugt.