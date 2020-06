Letzte Chance

Werde mit 20 Minuten zum besten «Fifa»-Spieler des Landes

Wir geben dir die Möglichkeit, deine «Fifa»-Skills unter Beweis zu stellen. Melde dich jetzt beim Wildcard-Turnier von 20 Minuten an und gewinne dein Ticket zum Final der Schweizer Meisterschaft.

Bist du ein virtueller Profifussballer, der noch nicht entdeckt wurde? Bei 20 Minuten erhältst du eine einmalige Chance, endlich ins Rampenlicht zu treten. Der Coca-Cola eCup bringt trotz Coronavirus-Pandemie auch in diesem Jahr den Schweizer Meister in «Fifa 20» hervor .

Zahlreiche Qualifikationsspiele sind schon vorbei, bei uns hast du jetzt noch die letzte Gelegenheit, dich für das Finalspiel am 5. Juli zu qualifizieren. Ein Leichtes wird es nicht, denn E-Sportler, etwa Leandro Curty vom FC Basel, sind bereits an Bord.

So meldest du dich an

Das 20-Minuten-Wildcard-Turnier findet am 26. Juni um 18.30 Uhr statt. Den Link zur Anmeldung und weitere Infos findest du hier . Organisiert wird das Ganze von Gameturnier.ch und Estudios.ch. Der Gewinner darf mit einem einzigartigen 20-Minuten-Trikot am Finalspiel um den Titel kämpfen. Neben Ruhm und Ehre sind auch 2500 Franken im Preistopf.

Mit der aktuellen Corona-Situation finden die Qualifier allesamt online statt. Das Grand Final am 5. Juli wird ausnahmsweise offline in den eStudios in Frau Gerolds Garten stattfinden. Die Veranstalter halten sich dort strikt an die Hygieneregeln des BAG.