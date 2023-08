Zugfahren: Larissa (22) macht eine Ausbildung zur Lokführerin

1 / 3 Larissa (22) aus Bern absolviert derzeit eine Ausbildung zur Lokomotivführerin. Privat Die gelernte Köchin musste sich wegen ihres Berufs oft rechtfertigen. «‹Was, eine Frau? Und noch so jung?›, ist die Reaktion vieler Leute.», so Larissa. Privat Larissa sagt: «Für solche Momente lohnt es sich, um drei Uhr aufzustehen.» Privat

Darum gehts Larissa (22) aus Bern macht eine Ausbildung als Lokführerin.

Nach gesundheitlichen Problemen musste sie sich beruflich umorientieren.

In ihrem Job ist Larissa in einem männerdominierten Berufsfeld: Nur 18,8 Prozent Frauen arbeiten als Lokführerinnen.

Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Hast auch du etwas Spannendes zu erzählen? Melde dich unten im Formular.

«Wenn ich mit der Lok unterwegs bin, werde ich oft schräg angeschaut. ‹Was, eine Frau? Und noch so jung?›, ist die Reaktion vieler Leute. Dabei habe ich den schönsten Beruf, den ich mir vorstellen kann», so Larissa aus Bern. Die 22-Jährige hat im Februar dieses Jahres eine Ausbildung zur Lokomotivführerin angefangen – als jüngste Frau in ihrer Klasse. «Ich habe nach der Schule eine Lehre zur Köchin absolviert. Zu kochen gefiel mir sehr, doch irgendwann machte mein Körper nicht mehr mit». Larissa litt unter Sehnenscheidenentzündungen und Muskelverhärtungen, schwere Töpfe und Pfannen zu heben, fiel ihr immer schwerer. «Ich wusste, dass ich mich umorientieren musste.»

«Als ich die Zusage für die Ausbildung erhielt, hüpfte mein Herz»

Eine Ausbildung zur Lokomotivführerin hatte die Bernerin nie in Erwägung gezogen. «Fast meine ganze Familie besteht aus Bähnlern – ich dagegen wollte immer was anderes machen.» Als Kind war Larissa immer wieder mit ihrem Vater in der Lok mitgefahren. «Ich informierte mich über verschiedene Berufe. Irgendwann stiess ich auf die Ausbildung zur Lokführerin und erinnerte mich an die schönen Momente in der Lok mit meinem Papa. Und ich merkte: Eigentlich ist das schon ein cooler Job.» Larissa entschied, sich bei der Rhätischen Bahn RhB zu bewerben. «In meiner Kindheit habe ich einen Grossteil meiner Ferien im Engadin verbracht, da meine Tante dort wohnte. Als ich die Zusage für die Ausbildung erhielt, hüpfte mein Herz.»



Larissa zog nach Chur und begann für ihren neuen Traum wieder die Schulbank zu drücken. Ihre Klasse besteht aus acht Personen – fünf davon sind Männer, sie ist die jüngste Frau. Der Jahrgang unter ihr ist dagegen eine reine Männerklasse. «Die Ausbildung ist streng. Es gibt viel Theorie zu lernen: Vorschriften darüber, was es in verschiedenen Situationen zu beachten gilt.» Diese seien aufgelistet in einem Buch, das so dick sei, wie ein Krimi – das Larissa auswendig lernen müsse. «Es gibt etwa klare Regeln darüber, was zu tun ist, wenn es einen Autocrash gibt». Am Anfang sei die Theorie für Larissa schwer zu verstehen gewesen. Doch mit der Praxis sei sie einfacher geworden.

20 Minuten setzt deine Artikelideen um

«Wir haben angefangen, leichte Züge oder reine Loks zu fahren»

«Wir konnten das Schulzimmer schon nach wenigen Wochen verlassen und in den Loks mitfahren. Diesen Monat haben wir auch angefangen, leichte Züge oder reine Loks zu fahren – natürlich immer mit einem Lehrlokführer. Ich finde das toll und freue mich jeden Tag aufs Neue auf meine Arbeit.»

Doch noch mehr freut sich Larissa auf das Alleine-Fahren. «Die Vorstellung, dass ich nach meiner Ausbildung selbstständig 200 bis 300 Tonnen von meiner kleinen Lok aus führen kann, ist für mich einfach unglaublich.» Noch bis im Mai 2024 geht Larissas Ausbildung. Sie hofft, danach in ihren Herzensort, das Engadin, ziehen zu können und von dort aus weiter für die RhB zu arbeiten.

«Ich habe mich oft gegenüber anderen rechtfertigen müssen»

Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. In ihrem Job bewegt sich Larissa in einem männerdominierten Umfeld: Nur 18,8 Prozent Frauen arbeiten als Lokführerinnen. «Ich habe mich oft gegenüber anderen rechtfertigen müssen: Da ich eine Frau und jung bin, aber auch, da viele meinen, es sei schlimm, unregelmässige Arbeitszeiten zu haben. Aber gerade das gefällt mir an meinem Beruf, dass nicht jeder Tag gleich ist.» Sie selbst könne niemals acht Stunden im Büro sitzen, meint sie. Ausserdem findet sie: «Uns Lokführerinnen und Lokführer nimmt man nicht so wahr, da wir eher im Hintergrund tätig sind. Es ist höchste Zeit, dass unserem Job etwas mehr Beachtung geschenkt wird!»

Hast auch du einen vielleicht eher ungewöhnlichen Job, ein spezielles Hobby, oder etwas Interessantes erlebt? Wir sind auf der Suche nach spannenden Menschen in unserer Community. Melde dich im Formular!

Hast du deinen Traumjob gefunden? Ja, zum Glück! Naja, mein Job ist okay, aber ein Traumjob ist es nicht. Nein, leider definitiv nicht. Ich habe keinen Traumjob. Anderes.