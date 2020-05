Swisscom Gaming Cup

Werde zum grössten «Fortnite»-Talent der Schweiz

Du triffst alle deine Shots und baust so schnell wie kein anderer? Beim Swisscom Gaming Cup hast du die Möglichkeit, deine E-Sport-Karriere zu boosten.

Nach sechs Qualifikationsspielen gilt es am 27. Mai ernst: Nur die besten Spieler bleiben an der Spitze.

Es kann nur einen geben

Am Schluss kämpfen die besten 100 Gamer im Final gegeneinander. In insgesamt fünf Spielen sammeln die Profizocker Punkte und landen am Schluss anhand ihrer Performance auf einem Gesamtrang. Wer also nur einen einzelnen Sieg holt, kann sich noch nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.