«Live aus dem Chefbüro»-Spezial: Werden Autofahrer abgezockt? Preisüberwacher Stefan Meierhans stellt sich den Fragen der Community

Stefan Meierhans (53) ist seit 2008 der Eidgenössische Preisüberwacher. Zuvor war er unter anderem im Stab des Vorstehers des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements tätig und beriet den IT-Riesen Microsoft in politischen Angelegenheiten. Meierhans studierte Rechtswissenschaften an Unis in Basel, im norwegischen Oslo und im schwedischen Uppsala. Meierhans ist mit Béatrice Wertli verheiratet und hat zwei Kinder.