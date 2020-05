Tourismus

Grenzen könnten bald etwas geöffnet werden

Brüssel denkt breites über regionale Grenzöffnungen nach. Auch in der Schweiz gibt es dahingehend Pläne.

Bald könnte es zu Lockerungen an den Grenzen kommen.

Die Grenzen in Europa sind wegen Covid-19 dicht. Darunter leidet der Tourismus stark. Unklar ist, wie lange das so bleiben wird. Klar ist hingegen, dass eine Lockerung der Massnahmen nur koordiniert möglich ist. Brüssel soll daher über regionale Grenzöffnungen nachdenken.

Wo wir unsere Sommerferien verbringen werden, ist im Moment noch völlig offen – auf Balkonien oder doch am Mittelmeer? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dämpfte jedenfalls Anfang April in der «Bild am Sonntag» die Erwartungen. Sie rate allen, mit Plänen für die Sommerferien zu warten. «Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen.»