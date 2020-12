Wer Corona-Symptome zeigt, soll nicht abreisen, sondern sich in zu Corona-Stationen umfunktionierten Hotels in Quarantäne begeben.

Wie also vorgehen, wenn man am letzten Ferientag Symptome wie Husten oder Fieber verspürt? Darüber debattiert aktuell der Kanton Bern, wie die Redaktion Tamedia schreibt. Denn: Mit gutem Gewissen kann man eine solche Person weder mit dem Auto noch mit den ÖV abreisen lassen. Immer besteht die Gefahr, dass sie dabei andere ansteckt.

Im Feriengebiet in Quarantäne

Deshalb prüft der Kanton Bern, einzelne Hotels in sogenannte Corona-Lazarette umzuwandeln. Die Idee dabei: Personen, die in ihren Ferien Corona-Symptome entwickeln, aber keine Möglichkeit haben, die etwa in einer eigenen Ferienwohnung in Quarantäne auszukurieren, sollen sich in speziell zu Krankenstationen umfunktionierte Hotels begeben.