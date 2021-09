Aesch BL - «Werden den Kindern nicht das Lachen und Singen verbieten»

«Das macht doch überhaupt keinen Sinn», so ein 18-jähriger News-Scout. Zudem könnten die meisten Kinder ja noch gar nicht lesen, meinte sie weiter. Sie wohnt ein paar Häuser weiter und findet die Schilder lächerlich.

In einem Quartier in Aesch BL wurden Schilder gegen Kinderlärm aufgestellt.

In der kinderfreundlichen Traugott-Meyer-Strasse in Aesch BL wehren sich Anwohner und Anwohnerinnen gegen Kinderlärm. Eine Stockwerkeigentümergemeinschaft hat rund um ihre Liegenschaft Schilder aufgestellt, die zu «geräuscharmem Spielen» auffordern. «Als ich von meinen Ferien zurückkehrte, habe ich plötzlich diese Schilder gesehen. Es wurde sogar ein Schild vor dem Kindergarten aufgestellt», erzählt ein News-Scout aus dem Quartier.

Ganz anderer Meinung ist eine der Stockwerkeigentümerin nen . «Diese Schilder sind völlig berechtigt. Der Lärm war wirklich grausam und unerträglich», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Der Lärm sei sogar so laut gewesen, dass schon Bewohnerinnen und Bewohner ausgezogen seien. Der Entschluss sei übrigens vom ganzen Quartier gefällt worden. Außerdem verstehe sie nicht, dass sich nun Personen über das Schild aufregen würden. «Worüber regen sich denn die Leute auf? Das hat doch mit Anstand und Respekt zu tun . »

Die Aescher Alt-Gemeinderätin Marianne Hollinger, die selber in der besagten Strasse wohnt, war schon einige Male mit ihren Enkeln auf einem Spielplatz im Quartier und habe noch nie störenden Kinderlärm vernommen. «Es ist ein sehr tolles und kinderfreundliches Quartier», sagte sie gegenüber 20 Minuten. Genau diese Atmosphäre schätze sie sehr. Natürlich gäbe es das ein oder andere Mal einen « K i ek s », aber das sei doch völlig normal beim Spielen. «Also wenn wir nun schon Regeln gegen Kinderlärm aufstellen, dann haben wir echt versagt», so Hollinger. Ausserdem betont sie: «Wenn man Kinderlärm nicht verträgt, dann muss man dort auch nicht wohnen bleiben.» Gleichzeitig sei es aber wichtig, dass man die of fi ziellen Ruhezeiten respektiert und den Kindern auch vermittelt, dass zum Beispiel während der Mittagszeit leiser sein müssen.