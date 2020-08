Neuer Konkurrent für die Swisscom

Macht der Sunrise-Deal die Schweizer Handyabos günstiger?

Die UPC-Besitzerin Liberty Global will sich Sunrise schnappen. Zum ersten Mal würde es ein Unternehmen geben, das der Swisscom die Stirn bieten kann. Was heisst das für die Kunden? Die wichtigsten Antworten.

In der Schweizer Telecombranche bahnt sich ein Megadeal an: Die UPC-Besitzerin Liberty Global will Sunrise kaufen. Der Deal hat einen Wert von 6,8 Milliarden Franken, wie Sunrise am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt gab. Was bedeutet das für die Kunden? Und wird der Name Sunrise verschwinden? Die wichtigsten Antworten: