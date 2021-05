FC Glattbrugg nach Massenschlägerei in Embrach ZH - «Werden die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen»

Wüste Szenen an einem A-Junioren-Spiel zwischen dem FC Embrach und dem FC Glattbrugg: Nach Abpfiff kam es am Mittwochabend zu einer Massenschlägerei . Ein Juniorenspieler des FC Embrach wurde dabei verletzt. Er musste mehrere Stunden lang operiert werden. «Sie haben ihm vier Zähne ausgeschlagen», sagt Vorstandsmitglied Mauro Fässler am Freitag. Mittlerweile sei der Spieler aus dem Spital entlassen worden. «Es werden aber weitere Operationen folgen.»

«Es gilt die Unschuldsvermutung»

«Der Vorfall trifft uns sehr. Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir d avon erfahren haben », heisst es beim FC Glattbrugg. Laut Sprecher Gregor Bührer ist d as betreffende A-Junioren-Team eigentlich für sein Fairplay bekannt. Man wehre sich deshalb gegen eine Vorverurteilung . «Wir leben in einem Rechtsstaat . Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung», s agt Bührer am Freitag. Dem Zürcher Fussballverband wie auch der Polizei habe man bereits die Unterstützung bei den Ermittlungen an geboten.