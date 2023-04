Sudan: Evakuation gestoppt – wie kommen die Schweizer nach Hause?

Die heftigen Gefechte im Sudan zwischen Streitkräften des Landes und einer paramilitärischen Truppe dauern an. Über den Mittwoch hinweg gingen die Kämpfe in der Hauptstadt Khartum weiter, wie Augenzeugen auf Twitter schrieben. Auch am späten Abend war in der Hauptstadt Artilleriebeschuss zu hören, bereits mindestens 185 Menschen sind ums Leben gekommen.