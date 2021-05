Rahmenabkommen mit der EU - Werden die Verhandlungen bereits am Mittwoch abgebrochen?

Bundespräsident Guy Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 23. April in Brüssel.

Verhandlungsabbruch am Mittwoch?

Die «NZZ am Sonntag» geht nun davon aus, dass der Bundesrat «schon am Mittwoch, dem 26. Mai» entscheiden werde, wie es mit dem Rahmenabkommen weitergehen soll. Die «SonntagsZeitung» geht noch weiter: Sie schreibt, dass der Bundesrat am Mittwoch die Verhandlungen abbrechen und das Rahmenabkommen beerdigen werde. Es sei «praktisch ausgeschlossen», dass der Bundesrat in letzter Minute doch noch zurückschrecke und einen neuen Verhandlungsversuch starte.