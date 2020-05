Pläne des Bundesrats

Werden diesen Sommer alle Festivals abgesagt?

Morgen wird der Bundesrat darüber beraten, wie es mit Festivals, Konzerten und Bars weitergehen soll. Veranstaltungen könnten bis Ende September vollumfänglich abgesagt werden.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 21 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, etwas mehr als am 18. Mai.

Für Veranstalter käme dieser Entscheid aber gar nicht ungelegen. So wäre es möglich, Events stornieren zu lassen, ohne dabei Vertragsbruch zu begehen. So musste beispielsweise das Open Air St. Gallen bisher zittern, da es bereits am 25. Juni hätte stattfinden sollen. Ähnlich steht es um das Gurtenfestival am 15. Juli. Was diese Events betrifft, war es bisher unklar, wie es weitergehen sollte.

Veranstalter verlieren Hoffnung

Auch Pubs und Bars betroffen

Ebenfalls diskutiert werden am Mittwoch die Regelungen, was Pubs und Bars betrifft. So könnte es möglich sein, dass der Bundesrat entscheidet, dass Restaurants am 11. Mai bereits wieder öffnen dürfen, nicht aber Bars und Pubs. Natürlich müssten sich die Restaurants an die Hygienevorschriften halten. Dies bedeutet, dass es zwischen Tischen mindestens zwei Meter Abstand haben muss. Ab dem 8. Juni wäre es schliesslich wieder möglich, dass bis zu sechs Personen zusammen an einem Tisch sitzen.