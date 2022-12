Dünne Models: Eine Expertin über den Trend in den aktuellen Modeshows

Die Nachricht, dass Kim Kardashian sieben Kilo abgenommen hat, um für die Met Gala in das Kleid von Marilyn Monroe zu passen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Viele sehen den veränderten Körper des Superstars als Zeichen eines gesellschaftlichen Wendepunkts, was Körperakzeptanz und Body Positivity betrifft.

Auch auf Tiktok ist Kim Kardashians Gewichtsverlust wochenlang ein Thema. «An diejenigen, die in den 90ern und Nullerjahren Teenager waren: Merkt ihr auch, wie das erneut einen perfekten Nährboden für noch mehr Essstörungen gibt? Das macht mir so Angst!», so Tiktokerin bruna.meir.