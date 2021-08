Taliban stehen vor Kabul : Werden Frauen ihren Abschluss an der Uni noch machen können?

Die Menschen in Afghanistan fürchten vor einer Zukunft unter den Taliban – besonders die Frauen. Viele fühlen sich betrogen und sehen den einzigen Ausweg jetzt noch in der Flucht.

Fassungslos blickt Aischa Churram in den Himmel über Kabul. Mit den Amerikanern in den US-Militärhubschraubern über ihr scheinen auch die Träume und Hoffnungen der 22-jährigen Studentin zu verschwinden. Wird sie in zwei Monaten noch ihren Abschluss an der Uni machen können? Was wird aus ihrer Zukunft? Nach der Eroberung des Landes durch die Taliban fürchten sie und viele andere, dass die Zeit wieder zurückgedreht wird, und dass sich die Bevölkerung wieder islamistischen Regeln unterwerfen muss.