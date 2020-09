In dem Lager entfernten Ärzte der Krankenschwester zufolge Migrantinnen überdurchschnittlich oft die Gebärmutter teils- oder vollständig – und dies, ohne dass die Frauen, die oft kein Englisch sprechen, vollständig verstehen würden, was mit ihnen geschieht (in Bild: ein Internierungslager in Dilley, Texas).