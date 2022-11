Seny Dieng vor Senegal-Spiel: «Werden für Sadio Mané weiterkämpfen»

Eine Szene im August: QPR-Keeper Seny Dieng trifft per Kopf zum Last-Minute-Ausgleich im Ligacup gegen Sunderland.

Der 27-jährige Goalie ist in der Stadt Zürich aufgewachsen und spielt mittlerweile in England.

Seny Dieng wurde von Senegal für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufgeboten.

Er ist 27 Jahre alt, ist in der Stadt Zürich aufgewachsen und hat sich beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers in den vergangenen Jahren zum einem Top-Goalie gemausert. Die Rede ist von Seny Timothy Dieng. Noch nie von ihm gehört? Dann wird es wohl langsam Zeit.

Denn nicht nur beim Londoner Kult-Club, sondern auch in der senegalesischen Nationalmannschaft hat der 1,93-Hüne zuletzt für Aufsehen gesorgt. Als ihn 20 Minuten in London zum Interview trifft, kommt er zu spät. Der Grund: Er musste sich dem von der Fifa aus obligatorischen Herz-Test unterziehen, weil sein WM-Traum wenig später wahr werden sollte.

Sie haben mir heute Morgen um 3.15 Uhr für das Interview zugesagt. Haben Sie nach dem Auswärtsspiel in Norwich (0:0) gefeiert?

Nein gar nicht. So spät wird es halt bei Auswärtsspielen unter der Woche. Ob Sieg oder Niederlage, bei 46 Ligaspielen hat man nicht viel Zeit, die Ergebnisse zu verarbeiten. Das nächste Spiel ist ja bereits in zwei Tagen.

Rang sieben zurzeit: Liegt der Aufstieg in die Premier League drin?

Du hast dich bei QPR in den letzten zwei Jahren zum Leistungsträger gemausert und noch Vertrag bis 2024. Wie gehts persönlich weiter?

Im Moment bin ich bei QPR unter Vertrag. Aber es ist kein Geheimnis: Ich will in die Premier League. Ob das nun mit QPR ist oder mit einem anderen Team.

Ich glaube, das Niveau in der Championship ist höher. Was aber sicherlich der Fall ist, ist, dass der englische Fussball bis in die dritte oder vierte Liga wesentlich grösser ist – und das Programm wesentlich intensiver. «Englische Woche» kommt nicht von ungefähr.