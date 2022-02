Keine Kulanz – «Werden in Laax keine Winterferien mehr machen»

Anfang Februar verbrachte eine Familie aus dem Toggenburg ihre Skiferien in der Region Flims-Laax-Falera im Kanton Graubünden, wie auch schon das Jahr zuvor. Diese Saison buchten sie ihre Sechs-Tages-Tickets für die Bergbahnen im Voraus, da die Bergbahnen dynamische Preise ansetzten und in der Buchungsvorschau ersichtlich war, dass unter Umständen nur noch wenige Tickets im Angebot sind oder diese gar ausverkauft sein könnten. «Um sicherzugehen, dass wir während der Ferien auch Tickets erhalten, buchten wir diese im Voraus», so der 54-jährige Familienvater. Kostenpunkt: 1341.50 Franken.

Doch während der Ferien war die Witterung schlecht, weshalb wegen Wind und Wetter nur wenige Anlagen in Betrieb waren. «Am ersten Tag liefen noch einige wenige Lifte, an den Tagen zwei, drei und vier dann fast keine Anlagen mehr», so der Toggenburger. Es seien beispielsweise vier Lifte in Betrieb gewesen, doch diese teilweise nicht zusammenhängend. «Wir konnten zwar einen Lift hochfahren und dann die Schlittelpiste mit den Ski herunterfahren», beschreibt der Chemiker einen der Skitage. Die letzten beiden Tage liefen die Bergbahnen vollumfänglich, es schneite aber. Eine Skiwoche zum Vergessen. Da der Toggenburger über 1300 Franken für die Tickets ausgegeben hatte, die er nur stark eingeschränkt nutzen konnte, erkundigte er sich bei den Bergbahnen bezüglich einer Teilrückerstattung.