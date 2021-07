Nach PMT-Ja - Werden Klimaaktivisten künftig wie Terroristen behandelt?

Aktivistinnen und Aktivisten von Klimastreik Schweiz haben im September letzten Jahres den Bundesplatz in Bern besetzt.

«Die Drohungen von Extinction Rebellion sind inakzeptabel. Sie sind ein Versuch, die demokratischen Behörden einzuschüchtern, um eine politische Agenda durchzusetzen, die das Volk nicht will. Es ist eine Form des Terrorismus und sollte als solche behandelt werden.» Diesen Tweet schrieb der FDP-Vizepräsident Philippe Nantermod am 22. Juni.

Die Aktivistengruppe hatten kurz zuvor dem Bundesrat ein Papier mit Forderungen für ein Umdenken in der Klimapolitik überreicht. Sollte der Bundesrat die Forderungen nicht bis zum 20. September erfüllen, drohten sie damit, «die grösste Stadt der Schweiz lahmzulegen» . Der Terrorismusvorwurf ist insbesondere brisant, weil die Schweiz am 13. Juni das Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus angenommen hatte.

«Wenn die Regierung uns unter Hausarrest stellen will, soll sie es versuchen»

Der 23-jährige XR-Aktivist Julian Zubler aus Schaffhausen ist überzeugt: «Das Gesetz ist so vage formuliert, dass es in der Tat auf friedliche Bürger angewendet werden könnte, die ihre Rechte auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit ausüben.» Geplant sei, dass die Bewegung sich tagelang auf Strassen setze und diese so blockiere.