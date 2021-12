Über zwei Stunden Wartezeit – «Werden Leute abweisen müssen» – riesiger Andrang auf neues Berner Impfzentrum

Am Dienstag eröffnete der Kanton Bern in der Halle 1.1 der Bernexpo ein neues Impfzentrum. Startschuss war um neun Uhr morgens. Wie Bilder einer Leserin zeigen, die sich selber impfen lassen will, ist der Andrang riesig. Die Schlange sei zwischenzeitlich mehrere Hundert Meter lang gewesen, von der Tramhaltestelle Guisanplatz/Expo bis zu einem Seiteneingang der Halle. «Es waren von Anfang an extrem viele Leute da», sagt die Leserin zu 20 Minuten.