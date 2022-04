Champions-League-Konferenz - Werden Liverpool und Man City ihren Favoritenrollen gerecht?

Guardiolas Manchester City befindet sich in guter Form, am Wochenende hat man die Pflichtaufgabe gegen Burnley souverän erfüllt und führt die Liga mit einem Punkt Vorsprung an. Die Gegner aus Madrid müssen sich aber auch nicht verstecken, mit ihrer defensiven Spielart sind sie für jeden Gegner unangenehm. Wie es heute im Etihad in Manchester ausgeht, wird sich zeigen.