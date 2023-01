«Heikle Angelegenheit» : Werden Russlands Sportler an Wettbewerben wieder zugelassen?

Er lud den IOK-Chef in die Ukraine ein. Russlands Sportler könnten nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, als sei nichts geschehen.

Wolodimir Selenski veröffentlichte dazu in den sozialen Netzwerken eine Bildstrecke mit Fotos von durch den Krieg zerstörten Sportstätten der Ukraine.

Wo steht ihr in der Frage?

Bach verwies unter anderem auf den Beistand der Nationalen Olympischen Komitees aus Afrika und Asien, die den Kurs des IOK stützten, wonach Russen und Belarussen unter neutraler Flagge auch der Weg zu den Sommerspielen 2024 in Paris offen stehen könnte. Ein Ausschluss «wegen eines Passes oder des Geburtsorts» verstosse gegen das Diskriminierungsverbot.

«IOK ist ein Promoter von Krieg, Mord und Zerstörung»

Jetzt hat sich der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak mit reichlich Schärfe eingebracht. «Das IOK ist ein Promoter von Krieg, Mord und Zerstörung», so Podoljak auf Twitter. Es biete der Russischen Föderation mit den Olympischen Spielen eine Plattform an, um Völkermord zu promoten. «Offensichtlich hat russisches Geld, das die olympische Heuchelei kauft, nicht den Geruch von ukrainischem Blut. Richtig, Herr Bach?»

Zuvor hatte bereits der ukrainische Aussenminister Dmitro Kuleba deutlich gemacht, dass Russland und Weissrussland die volle Verantwortung für ihre Verbrechen gegen den Frieden tragen müssten. Ihre Sportler könnten nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, als sei nichts geschehen.

Eishalle zerstört

Alle Sportfunktionäre, die russischen Athleten die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen erlauben wollen, sollen sich in der Eishalle von der «sportlichen Neutralität» Russlands überzeugen. «Vielleicht kommt dann endlich die Einsicht, warum es unmoralisch ist, sich in einer solchen Situation hinter abstrakter Neutralität zu verstecken.»