Bayern-Star erlebt Höchststrafe : «Werden Sané wenn nötig in den Hintern treten»

Zuerst ein-, danach wieder ausgewechselt: Leroy Sané erlebt gegen Leverkusen eine Demütigung. Nun nimmt Bayern-Boss Rummenigge seinen 50-Millionen-Transfer in die Pflicht.

Ab in die Kabine: Nach seiner Auswechslung ist Leroy Sané sichtlich sauer. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Ungläubig blickt Leroy Sané in Richtung Aussenlinie. Es läuft die 68. Minute, der vierte Offizielle streckt die Anzeigetafel in die Höhe, in roter Schrift leuchtet Sanés Nummer 10. Bayerns Flügelstürmer muss im Spitzenspiel gegen Leverkusen beim Stand von 1:1 also raus – obwohl er erst in der 32. Minute eingewechselt worden war. Die Höchststrafe für einen Fussballer.

Also trottet der deutsche Nationalspieler vom Feld, klatscht Trainer Hansi Flick widerwillig ab und verschwindet in der Kabine. Der 24-Jährige ist sichtlich bedient.

Zwar kommt er kurz darauf zurück und setzt sich wie die anderen Ersatzspieler auf die Tribüne, sein Gesicht aber, das spricht Bände. Ebenso wie die Bilder nach Spielschluss, als ihn Thomas Müller in den Arm nimmt und tröstend auf den 50-Millionen-Transfer einredet – trotz des Last-Minute-Sieges. Im anschliessenden Interview nimmt Müller seinen Teamkollegen in Schutz: «Er ist ganz nah dran, dass dieser Knoten aufgeht. Mit dieser Finesse, die er hat, wird er uns noch Spiele entscheiden.» Etwas lapidar meint Trainer Hansi Flick an der Pressekonferenz: «Das muss und wird er auch verkraften.» Aber auch: «Er bekommt unsere volle Unterstützung.»

«Das wird er lernen müssen»

Es passt, dass am Morgen danach Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im deutschen Fussball-Talk «Doppelpass» zu Gast ist. Natürlich ist die «Weihnachts-Meisterschaft» weniger ein Thema als der Wirbel um den Stareinkauf. «Der liebe Gott hat ihm unglaubliche Talente gegeben. Ich glaube nur eines: Er ist noch nicht in diesem FC-Bayern-Gen angekommen», sagt Rummenigge über Sané.

Dann nimmt der 65-Jährige den Linksfuss, der in 16 Spielen immerhin fünf Tore erzielte und drei weitere Vorbereitete, endgültig in die Pflicht: «Er muss den nächsten Schritt machen, Leroy muss seinen Charakter an den FC Bayern anpassen.» Und das heisst: «Du musst den Eindruck machen, dass du alles in die Waagschale wirfst, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das wird er lernen müssen.»

Und Sané selber? Gegenüber der «Bild» sagt der Linksfuss: « Die Auswechslung kam im ersten Moment überraschend für mich – das kannte ich so nicht.» Aber immerhin sei das Team nach dem Schlusspfiff sofort an seiner Seite gewesen, wie das Beispiel von Müller medienwirksam zeigt. Es sei ihm bewusst, dass er derzeit nicht sein maximales Leistungsvermögen ausschöpfen könne: «Aber das wird sich ändern.»

Das glaubt auch Rummenigge: «Dabei werden wir ihm wenn nötig auch in den Hintern treten.» So gesehen war die Auswechslung am Samstagabend vom Trainer ein erster Schritt – oder eben Tritt.