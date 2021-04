Epic Games will in Zukunft die Wetten in «Fortnite» verbieten, da immer mehr Streamerinnen und Streamer sowie E-Sportlerinnen und E-Sportler um hohe Summen spielen. Mit sogenannten Wager-Spielen halten sich die Gamerinnen und Gamer in Form zwischen offiziellen Turnieren, da es in diesen Spielen um Geld geht und so die Motivation höher ist. Für Streamer und Streamerinnen sind diese Spiele lukrativ, denn hohe Geldsummen locken ein grosses Publikum an. Zudem macht es den Teilnehmenden solcher Matches viel Spass, da sie so nicht nur um die Ehre spielen.