Köpfungs-Tweet der Reitschule gelikt : Werden Jolanda Spiess-Hegglins Netzcourage die Bundesgelder gestrichen?

Als Reaktion auf eine Aussage postete die Reitschule ein Meme mit dem abgetrennten Kopf von Journalistin Michèle Binswanger, den auch die Zuger Ex-Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin likte. Für sie könnte das ein Nachspiel haben.

Ein Revolutionär präsentiert der Meute, hineinfotomontiert, den von der Guillotine abgetrennten Kopf von Journalistin Michèle Binswanger. Dazu schrieb die Reitschule: «Journalist*innen bemühen seit Jahr und Tag wirre Hinrichtungsmetaphern. Aber wehe, wenn das mal jemand in ein Bild packt – das ist doch menschenverachtend!» Der Tweet entstand als Reaktion auf ein Interview von Binswanger mit dem ehemaligen «Spiegel»-Chefredaktor Stefan Aust in der «Sonntagszeitung». An einer Stelle behauptet Binswanger: «Der Vorwurf, rechts zu sein, kann ein gesellschaftliches Todesurteil sein.»