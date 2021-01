Was ist das Facebook Oversight Board?

Das Oversight Board wurde in der ersten Hälfte von 2020 gegründet und bildet eine Art oberster Gerichtshof, der in Härtefällen über gelöschte Inhalte urteilt. In Streitfällen können sich Nutzer an das Gremium wenden, das anschliessend darüber entscheidet, ob ein Post von Facebook zu Recht gelöscht wurde oder nicht. Dafür hat es 90 Tage Zeit. Bei der Auswahl der Fälle sollen Inhalte, die möglicherweise viele User betreffen, bevorteilt werden. Das Board arbeitet vollkommen unabhängig von Facebook und dessen Entscheide sind für das Unternehmen bindend. Zu den 40 Mitgliedern zählen unter anderen die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt, der frühere Guardian-Chefredakteur Alan Rusbridger, die Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman oder der kenianische Menschenrechtsaktivist Maina Kiai. Mehr zu Facebooks Oversight Board findest du hier. Dies sind die Fälle, mit denen sich das Gremium bisher beschäftigt hat.