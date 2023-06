Axa: «Werden überrannt» – das steckt hinter der Anfrage-Welle bei Versicherern

Roman und seine beiden WG-Kollegen bezahlten vor rund zwei Jahren 3900 Franken für diese Wohnung an der Europaallee in Zürich. Mit der Anhebung des Referenzzinssatzes dürfte auch ihre Miete bald steigen.

Darum steigen vielerorts die Mieten

Grund ist der Referenzzinssatz, der erstmals nach 15 Jahren angehoben wurde, und zwar von 1,25 auf 1,5 Prozent. Gemäss Mietrecht ist dies einer der wenigen Gründe, der es den Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern erlaubt, die Mieten in bestehenden Verträgen heraufzusetzen. Doch einfach so hinnehmen wollen dies die wenigsten und melden sich bei ihrer Rechtsschutzversicherung. «Meistens sind die Erhöhungen jedoch rechtmässig. Nur in rund zehn Prozent der bisher bearbeiteten Fälle haben wir unseren Kundinnen und Kunden empfohlen, die Anhebung anzufechten – und dort geht es überwiegend um die Teuerung und nicht um den Referenzzinssatz», so Patrick Thaler.