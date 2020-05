Zweite Welle

«Werden wir nachlässiger, folgt die Quittung»

Die Corona-Fälle in der Schweiz gehen weiter zurück. Das BAG beobachtet jedoch «Ermüdungserscheinungen» beim Social Distancing – und warnt vor einer zweiten Welle.

Trotz der positiven Entwicklung dürfe die Schweiz nun nicht zu schnell lockern, warnte Mathys: «Wir wollen den Druck auf den öffentlichen Raum so gering wie möglich halten, um nicht in eine Situation zu kommen, wo die Fallzahlen wieder rapide zunehmen.»

Laut Mathys waren in den letzten zwei Wochen noch 400 Covid-19-Patienten in Intensivpflege, aktuell seien es noch 260.

Die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt sich in der Schweiz weiter. «Die Zahlen sind rückläufig. Wir sehen das bei den Todesfällen. Erstmals sehen wir aber auch eine zunehmende und anhaltende Abnahme auf den Intensivstationen», verkündete Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit. So seien in den letzten zwei Wochen noch 400 Covid-19-Patienten in Intensivpflege gewesen, aktuell seien es noch 260.