Verrückte Nachspielzeit

Werder Bremen hält knapp die Klasse

Im Barrage-Rückspiel hat der Bundesligist den aufmüpfigen Herausforderer Heidenheim dank eines 2:2-Remis abgewehrt. Aufsehen erregten auch unerwartete Zuschauer im Stadion.

Werder Bremen bleibt der Bundesliga doch noch erhalten. Im letzten Moment brachte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt eine desolate Saison zu einem glücklichen Ende und sicherte sich durch ein 2:2 beim FC Heidenheim den verspäteten Klassenverbleib. Im Barrage-Rückspiel gingen die Bremer durch ein Eigentor des Heidenheimers Norman Theuerkauf (3. Minute) früh in Führung. Tim Kleindienst (85.) sorgte mit dem 1:1 noch einmal für Spannung und eine packende Schlussphase. Ein Sieg der Gastgeber hätte nach dem 0:0 im Hinspiel Werders ersten Abstieg seit 40 Jahren besiegelt. Ludwig Augustinsson (90.+4) schoss die Bremer in Führung, das 2:2 durch einen Foulelfmeter durch Kleindienst (90.+6) konnten die Gäste dann dank der Auswärtstorregel verschmerzen.

Frank Schmidt verpasste die vorläufige Krönung seiner bald 13 Jahre als Heidenheim-Trainer und bleibt mit seiner Mannschaft in der 2. Liga. Die lange Karriere des 41 Jahre alten Werder-Angreifers Claudio Pizarro hat dagegen ein versöhnliches Ende gefunden. Als Pizarro 1999 zu Werder in die Bundesliga gewechselt war, hatte Heidenheim noch nicht einmal in der Oberliga gespielt.