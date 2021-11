Staatsanwaltschaft bestätigt Fälschung : Werder-Trainer feierte mit Fake-Impfpass auf 2G-Karnevalsparty

Markus Anfang trat am Freitag von seinem Trainer-Posten für Werder Bremen zurück, nachdem gegen ihn wegen eines gefälschten Impfzertifikats ermittelt wurde. Nun sind neue Details ans Licht gekommen.

Zum Karnevalsauftakt am elften November zeigte sich Werder Bremen-Trainer Markus Anfang noch in bester Feierlaune.

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat neue Erkenntnisse im Fall des zurückgetretenen Werder-Trainers Markus Anfang veröffentlicht, die den Verdacht der Fälschung seines Impfausweises erhärten. Demnach sind im Dokument, das der 47-Jährige vorgelegt hat, zwei Impftermine in einem Kölner Impfzentrum dokumentiert. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung, die dieses Impfzentrum betreibt, sei Anfang jedoch an keinem der beiden Termine vom Datenverwaltungssystem des Zentrums erfasst worden.

Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass der Impfausweis des früheren Bundesliga-Profis gefälscht ist. Ihre Ermittlungen haben ausserdem ergeben, dass die bei Anfangs erstem Termin angegebene Chargennummer des Impfstoffs nie verimpft wurde. Die Chargennummer des zweiten Termins wurde nach Angaben des Oberstaatsanwalts Frank Passade zwar verimpft – jedoch nicht an dem in Anfangs Dokument angegebenen Tag.

Mit gefälschtem Pass auf Karnevalsfeier

Wie die Vereinszeitung « Deichstube » berichtet, nutzte der Trainer von Werder Bremen seinen gefälschten Impfpass auch, um Zutritt zu Veranstaltungen zu erhalten, die der 2GPlus-Regel unterlagen. So habe Anfang am elften November einen freien Tag dazu genützt, um ausgiebig den Karnevalsauftakt zu feiern.

Am Donnerstagabend war bekanntgeworden, dass gegen Anfang wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats ermittelt wird. Das Bremer Gesundheitsamt hatte ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil der Behörde mehrere Unregelmässigkeiten im Zertifikat aufgefallen waren. So soll Anfang zum Beispiel am Tag seines vermeintlichen ersten Impftermins in Köln ein Auswärtsspiel mit seinem damaligen Club SV Darmstadt 98 in Würzburg gehabt haben, wie der «Focus» schreibt.