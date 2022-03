Gericht Bern-Mittelland – Werkhofmitarbeiter liess 120 Velos für sein «Kafikässeli» verschwinden

Ein Werkhofangestellter einer Gemeinde in der Region Bern musste sich vor dem Gericht Bern-Mittelland verantworten. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, wurde der Mann der qualifizierten Veruntreuung für schuldig erklärt. Ihm wird vorgeworfen, das Geld für verkaufte Fundvelos in die Kaffeekasse gesteckt und nicht der Gemeinde abgegeben zu haben. Nun wird er zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Seine Aufgabe bestand darin, Fundvelos zu sammeln und diese weiterzugeben, sofern die Eigentümerin oder der Eigentümer sie auf der Gemeinde nicht abholte. Die Gemeinde sah vor, dass die Velos zu den Spendenorganisationen Drahtesel oder Velafrica gebracht werden. Zudem bestand die Möglichkeit, sie an Dritte zu verkaufen. Es sei jedoch immer klar gewesen, dass die Fundvelos an soziale Institutionen gingen, sagte der ehemalige Vorgesetzte des Angeklagten vor Gericht aus.

Laut Beschuldigtem habe er die Velos zuerst in ein nahegelegenes Heim gebracht und in der Folge den Spendenorganisationen abgegeben. Manchmal habe ihn aber auch jemand nach einem Velo gefragt. Dieses Geld habe er dann in die Kaffeekasse gelegt – oder in ein Portemonnaie, das in einer Schublade gelegen habe.