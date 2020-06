Baustellen-Diebe

Werkzeuge im Wert von 170’000 Franken gestohlen

Seit Anfang Jahr verzeichnet die Kantonspolizei Thurgau im ganzen Kanton eine starke Zunahme von Diebstählen ab Baustellen. Dabei haben es die Diebe auf hochwertige Bauwerkzeuge abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Betroffen sind verschiedene Baustellen in mehreren Regionen im Kanton. Die Diebstähle ereigneten sich meistens an Wochenenden ab Baustellen oder aus Baubaracken.

Gemäss den jetzigen Erkenntnissen schliesse die Polizei aus, dass es sich um Betrunkene handle, die sich einen Spass erlaubten. Die Unbekannten stahlen hauptsächlich Werkzeuge, die Deliktsumme beläuft sich auf rund 170'000 Franken.

«Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass es die Täter vor allem auf hochwertige Bauwerkzeuge abgesehen haben», so Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Doch wer diese Täter seien, sei noch unklar. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in mehreren Fällen um die gleiche Täterschaft handeln könnte.» Diesbezüglich sei die Polizei noch an den Ermittlungen.