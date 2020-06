vor 33min

«Friedlich eingeschlafen»

Werner Böhm ist tot

Der Sänger Werner Böhm starb in der Nacht auf Dienstag in seiner Wohnung auf Gran Canaria. In drei Tagen hätte er seinen 79. Geburtstag gefeiert.

Der als «Gottlieb Wendehals» bekannte Sänger Werner Böhm (Polonäse Blankenese) ist tot. Das bestätigte sein Management der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf seine Frau Susanne Böhm. «Bild» zitierte sie mit den Worten: «Werner ist auf Gran Canaria friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig.»

Nach «Bild»-Informationen starb er in der Nacht zu Dienstag in seinem Apartment auf Gran Canaria – nur drei Tage vor seinem 79. Geburtstag. Dorthin war er laut «Bild» Anfang des Jahres aus Hamburg gezogen.

Die Polonaise und das karierte Sakko waren seine unverwechselbaren Kennzeichen. Unter dem Künstlernamen Gottlieb Wendehals war Böhm einem Millionenpublikum bekannt. Seinen grössten Hit landete der gelernte Dekorateur Anfang der 80er Jahre mit dem Schlager «Polonäse Blankenese», in der immer wieder «die Löcher aus dem Käse» fliegen.

Böhm war von 1981 bis 1989 mit Schlagersängerin Mary Roos verheiratet. 1995 heiratete er Susanne Böhm.