Pogba, Eriksen und Co. : Wert von 233 Millionen Franken – diese Topspieler sind nun vertragslos

Darum gehts

Der Transfermarkt boomt. Zahlreiche Spieler wechseln für viel Geld ihre Vereine. Jedes Jahr kommen Superstars aber auch ablösefrei auf den Markt. Die Verträge laufen jeweils am 30. Juni aus. Wir stellen euch die wertvollsten Spieler ohne Vertrag vor. Wohin könnte es sie verschlagen?

Paul Pogba (29, Frankreich, 48 Millionen Franken)

Eigentlich ist der Wechsel von Pogba zu Juventus Turin schon fast in trockenen Tüchern. Pogba und Juve – da war doch was. In der Tat: Der französische Weltmeister spielte vor seinem Wechsel zu Manchester United bereits für die Alte Dame. Er soll bei Juventus ein Gehalt von acht Millionen Franken erhalten. Dazu sollen noch Bonuszahlungen kommen. Der Deal soll Anfang Juli über die Bühne gehen.

Franck Kessié (25, Elfenbeinküste, 45 Mio.)

Mit Pogba ist Kessié der teuerste Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Schon vor Monaten machte er Milan klar, dass er in Zukunft ein anderes Trikot tragen will. Es wird fest mit einem Wechsel zu Barcelona gerechnet. Der Spieler und der Verein sollen sich seit Wochen einig sein. Wie «Mundo Deportivo» schreibt, soll der Transfer bald verkündet werden.

Andreas Christensen (26, Dänemark, 35 Mio.)

Ebenfalls mit Barcelona in Verbindung steht Chelsea-Verteidiger Andreas Christensen. Der Däne soll die Innenverteidigung der Katalanen verstärken. Auch bei ihm geht man davon aus, dass im Juli der Wechsel offiziell gemacht wird. Barcelona braucht aufgrund schwieriger finanzieller Umstände im Verein noch Verkäufe von einzelnen Spielern.

Paulo Dybala (28, Argentinien, 35 Mio.)

Fast 300 Spiele machte Dybala für die Alte Dame. Statistisch gesehen war Dybala bei jedem zweiten Juve-Spiel an einem Treffer beteiligt – eine starke Statistik. Nun trennen sich die Wege des Offensivspielers und Juventus. Eigentlich sollte Dybala in Italien bleiben – Inter war sehr am Argentinier interessiert. Der Vizemeister hat aber nun Romelu Lukaku von Chelsea ausgeliehen. Bevor Dybala unterschreiben kann, muss Inter laut Sky Italia noch Spieler loswerden. Vielleicht wird das aber nicht passieren und der Wechsel platzt.

Ousmane Dembélé (25, Frankreich, 30 Mio.)

Im Januar schien der Abschied von Ousmane Dembélé bei Barcelona schon sicher zu sein. Trainer Xavi brachte den noch immer jungen Franzosen aber wieder in die Spur. Nun hat Dembélé die Qual der Wahl. Barça würde den Kontrakt gerne verlängern. Allerdings soll der Franzose mehr Gehalt fordern. Laut zahlreichen Transfer-Experten ist auch Chelsea am Flügelflitzer interessiert. Doch auch dort gibt es ein Problem: Die Londoner bieten wohl zu wenig Geld.

Christian Eriksen (30, Dänemark, 20 Mio.)

Tottenham oder doch Brentford? Nach seinem Kollaps bei der EM im vergangenen Jahr spielte sich Christian Eriksen in diesem Jahr wieder in die Bücher der Topclubs. Bei Brentfort absolvierte er eine starke Rückrunde. Auch Manchester United soll an Eriksens Diensten interessiert sein. Dieser zieht aber einen Verbleib bei Brentfort oder eine Rückkehr zu Stammverein Tottenham vor, respektive in Erwähnung.

Andrea Belotti (28, Italien, 20 Millionen)

Sieben Jahre spielte der Europameister beim FC Turin in der Serie A. Damit soll nun Schluss sein. Der 44-fache Nationalspieler Italiens strebt einen Wechsel an. Laut «Calciomercato» bemüht sich Monaco um den Spieler. Allerdings sollen auch die Fiorentina und die AC Milan am Torgaranten interessiert sein.