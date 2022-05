Romont FR: Wert von 50 Millionen – Polizei beschlagnahmt über 500 kg Kokain 

500 Kilo Kokain stellte die Polizei in Romont FR sicher.

Der Kantonspolizei Freiburg ist einer der grössten Drogenfunde der Schweizer Geschichte gelungen. Am Abend des 2. Mai hatte die Firma Nespresso am Standort Romont FR die Kantonspolizei. Mitarbeitende hatten beim Abladen von Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen eine unbekannte weisse Substanz entdeckt.

Die Polizei liess das Pulver analysieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Kokain handelt. Bei der Durchsuchung der fünf Schiffscontainer – die alle am selben Tag per Zug angeliefert worden waren – wurden schliesslich über 500 Kilogramm Kokain entdeckt und beschlagnahmt. Das beschlagnahmte Kokain hat laut Polizei einen Reinheitsgrad von über 80 Prozent. Der Verkaufswert auf dem Markt wird auf über 50 Millionen Franken geschätzt. Die Polizei vermutet, dass die gesamte Menge für den europäischen Markt bestimmt war.

Ursprungsort: Brasilien

Rund 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) wurden vor Ort eingesetzt. Mithilfe von Spezialgeräten scannten sie die verschiedenen Container und halfen bei deren Durchsuchung. Erste Ermittlungen ergaben, dass die mit Kaffeesäcken beladenen Schiffscontainer von Brasilien in Richtung Romont unterwegs waren. Die Säcke wurden isoliert und die Drogen kamen mit keinen der in der Produktion verwendeten Produkte in Berührung. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg hat eine Untersuchung eingeleitet.