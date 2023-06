Festivalsommer: Werte Kleidung am 20-Minuten-Upcycling-Stand auf

1 / 6 Die Openair-Saison hat begonnen und 20 Minuten ist mit dabei. Oskar Moyano Nach dem Erfolg der letztjährigen Tauschbox-Börse wird 20 Minuten dieses Jahr mit einem Upcycling-Stand seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. 20min/Michael Scherrer Komm vorbei, werte deine gebrauchten Kleider neu auf und schenke ihnen ein neues Leben. IMAGO/TT

Darum gehts 20 Minuten unterstützt auch diesen Festivalsommer die Nachhaltigkeit von Textilien.

Nach dem Erfolg der Tauschbox-Börse 2022 schenkt 20 Minuten mit deiner Hilfe am Openair St. Gallen, am Gurtenfestival und am Openair Gampel gebrauchten Kleidern ein neues Leben.

Komm am 20-Minuten-Festivalstand vorbei und werte dein Lieblingskleidungsstück gratis auf.

Sonne, Musik und unvergessliche Momente erwarten dich auch dieses Jahr wieder an den verschiedensten Openairs in der ganzen Schweiz. 20 Minuten wird auch dieses Jahr an den Festivals vertreten sein. Nach dem grossen Erfolg des Tauschbox-Standes im letzten Jahr, wo du deine Lieblingsdinge mit anderen tauschen konntest, bringen wir dir auch dieses Jahr die Liebe zu Pre-Loved-Artikeln näher.

20-Minuten-Festivalstand

Dieses Jahr wird alles anders, doch die Mission bleibt dieselbe: Nachhaltigkeit! Am Openair St. Gallen, am Gurtenfestival in Bern und am Openair Gampel im Wallis sind wir mit unserem Festivalstand vor Ort.

Wie du unsere Mission zur Stärkung der Nachhaltigkeit unterstützen kannst, ist ganz leicht: Komm an den oben genannten Festivals mit einem Kleidungsstück oder Accessoire deiner Wahl vorbei und verleihe ihm ein neues Leben, indem du es bei uns gratis neu gestaltest und aufwertest. Das kann mit Stickern, Badges, Farben oder Stoffen sein, ganz nach deinem Gusto.

An diesen Festivals ist 20 Minuten vertreten

20 Minuten ist mit seinem Stand nicht nur an einem, sondern gleich an drei Festivals diesen Sommer vertreten. Welche das sind, erfährst du hier:

Das Openair St. Gallen ist ein Urgestein unter den Schweizer Openair-Musikfestivals. Vom 29. Juni bis 2. Juli 2023 begeistern die Veranstalter ihre Besucherinnen und Besucher mit einem grandiosen Line-up, bestehend aus nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Auf folgende Acts darfst du dich dieses Jahr freuen: Macklemore, Lewis Capaldi, KraftKlub, Peter Fox, The Lumineers, Hecht, Casper, Tash Sultana, Rin, Sam Fender, SDP, Electric Callboy und Marcus Mumford.

Das Gurtenfestival feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Wie jedes Jahr wird der Berner Hausberg zur Tanzfläche für Feierwütige aus der ganzen Schweiz. Anlässlich seines Jubiläums zelebrieren die Veranstalter das grosse Musikfest in der Schweizer Hauptstadt gleich einen Tag länger – also vom 12. Juli bis zum 19. Juli 2023. Gefeiert wird auf vier Bühnen, in drei Dance-Tents und mit 20’000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag. In Sachen Musikgenre ist zudem am Gurtenfestival alles vertreten. So wirst du diese Acts antreffen: Apache 207, Deichkind, Die Toten Hosen, J Balvin, Lil Nas X und Rosalia.

Bereits zum 36. Mal holt das Openair Gampel in einer einzigartigen Umgebung inmitten der Bergpracht seine Fans vom 17. August bis zum 20. August 2023 ins Wallis. Gestandene Rockstars sind von der grossartigen Kulisse derart begeistert, dass sie das Festival als eines der schönsten in Europa bezeichnen. Rund 100’000 Besucherinnen und Besucher werden am geschichtsträchtigen Musikfest erwartet. Denen versprechen die Macher die «beste, lauteste und packendste Party des Sommers – eifach iischi Party»! Als Acts mit dabei: Macklemore, Peter Fox und Cypress Hill.

20 Minuten ist Medienpartner der genannten Openairs.