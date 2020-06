E-Degustationen

Wertvolle Tipps gleich heim geliefert

Wenn wegen Corona sozusagen alles stillsteht, dann laufen digitale Verkostungen weiterhin. Und diese gehen erstaunlich gut.

Fast so wichtig wie der richtige Champagner sei das perfekte Glas. Ruinart schwört auf tulpenförmige Gläser, die ein Sternekoch aus der Region für das Unternehmen entwickelt hat.

Zur digitalen Verkostung seines Rosé-Champagners waren verschiedene Schweizer Journalisten eingeladen, Panaiotis sprach aus Epernay in der Champagne ins Schweizer Homeoffice.

Sätze wie «Hört ihr mich alle?» oder «Könnt ihr euer Mikrofon stumm schalten?» sind auch bei digitalen Verkostungen Standard, ­Verbindungsabbrüche genauso. Ansonsten sind digitale Verkostungen in Zeiten von Corona ein erstaunlich gutes Mittel, um kulinarischen Leckereien näherzukommen.

Ruinart präsentierte seinen Rosé-Champagner aus dem Herzen der Champagne, Emmentaler sprach aus dem ­Käsekeller der Schaukäserei in Affoltern im Emmental ins 20-Minuten-Homeoffice. Beide E-Degustationen lieferten spannende Erkenntnisse.

Emmentaler

Ruinart Rosé

■ Die Region Champagne spürt den Klimawandel stark. Laut Frédéric Panaiotis, Chef de Caves von Ruinart, ist die Traubenlese dieses Jahr wohl bereits am 25. August. So früh wurde in über 120 Jahren erst einmal geerntet.