Bundesliga: Yann Sommer und die Bayern-Goalie-Trainer Entlassung

Yann Sommer (l.) und Toni Tapalovic vor dem Bundesliga-Spiel in Leipzig am vergangenen Freitag.

Der deutsche Rekordmeister hatte am Montagabend den Vertrauten der eigentlichen Nummer 1 des FC Bayern, Manuel Neuer (36), mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie die «Bild» weiss, soll der bisherige Goalie-Koordinator des Vereins, Tom Starke (41), in die Rolle von Tapalovic schlüpfen.

Wer ist Toni Tapalovic?

Was ist vorgefallen?

Zuletzt hatte der von den Bayern an die AS Monaco ausgeliehene Torwart Alexander Nübel (26) kritisiert, dass es sehr wenig Kontakt mit Tapalovic gegeben hatte, seit er in Frankreich spielt. «In der Zeit, wo ich in Monaco bin, gab es nicht viel Kontakt. Davor hatten wir ein normales Verhältnis. Ich glaube schon, dass man sich ab und zu über die Situation hätte austauschen können», sagte Nübel im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.