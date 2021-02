Ein Bauarbeiter fuhr am 3. September 2019 auf einen Rollwagen auf.

Am 3. September 2019 konnte eine Zugkollision im Lötschberg nur knapp verhindert werden.

Fluchtweg wäre länger als Tunnel

Anders sieht dies bei einem Tunnel-Neubau aus: Hier werden meist zwei Einspurröhren gebaut, die mit Gängen verbunden sind. Käme es zu einem Unfall, können Passagiere rund alle 350 Meter in die zweite Röhre flüchten. Dies sei beispielsweise beim Gotthard- und Lötschberg-Basistunnel der Fall, schreibt BAV-Mediensprecher Michael Müller. Das Unfallrisiko in Eisenbahntunneln sei zudem bei Normalbetrieb im Vergleich zu Autobahntunneln erheblich kleiner.

Problem liegt in der Aufarbeitung

«Geschieht ein Unfall in einem Tunnel, ist das immer eine speziell schwierige Situation», sagt Urs Huber, Sekretär der Gewerkschaft des Verkehrspersonals. Sicherheitsvorkehrungen seien in dieser Umgebung deshalb enorm wichtig: «Arbeiten am Gleis sind immer gefährlich, das wird oft unterschätzt.» Schliesslich werde bei laufendem Betrieb bei engsten Verhältnissen gearbeitet. Dass neu gebaute Tunnels bessere Sicherheitsverhältnisse aufweisen, sei logisch, sagt Huber.