Nach Massenschlägerei: Weshalb griffen PKK-Anhänger ein türkisches Kinderfest an?

Am Sonntagabend wurde das türkische Kinderfest auf dem Basler Marktplatz von Anhängern der kurdischen PKK angegriffen. Mehrere Dutzend Männer seien am Angriff beteiligt gewesen, wie ein Familienvater gegenüber 20 Minuten berichtete. Fünf Verletzte wurden zur Behandlung ins Spital gebracht. Die Polizei konnte vor Ort fünf Männer im Alter von 24 bis 30 Jahren festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Verfahren eröffnet. Bereits am Nachmittag kam es den bisherigen Ermittlungen zufolge zu verbalen Provokationen gegen die Festbesucherinnen und Festbesucher.

Das türkische Aussenministerium reagierte noch am Sonntagabend auf die Attacke in Basel. Es verurteilte die Attacke aufs Schärfste. Dass sie ein Kinderfest im Herzen Europas ins Visier nehmen, zeige der internationalen Öffentlichkeit wieder einmal «das hässliche Gesicht der Terrororganisation», hiess es in einer Mitteilung. Die kurdische Arbeiterpartei PKK wird von der Türkei, der EU und USA als Terrororganisation eingestuft, nicht jedoch von der Schweiz. In der Schweiz leben rund 15'000 Kurdinnen und Kurden, ein Grossteil der Diaspora ist in der Region Basel zuhause.